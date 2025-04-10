Помогал уклонисту — как суд наказал пенсионера

Молоток судьи. Фото: LexInform

На Ивано-Франковщине судили пенсионера за помощь уклонисту. Мужчина пообещал за деньги помочь знакомому получить справку об инвалидности.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Пенсионер из села Липовица Калушского района, инвалид II группы, решил помочь знакомому избежать военной службы и заработать на этом. 7 ноября 2024 года вблизи Ивано-Франковской городской клинической больницы он получил от мужчины, который хотел избежать службы в армии, три тысячи долларов. Взамен пенсионер пообещал повлиять на принятие председателем и членами МСЭК решения об установлении группы инвалидности и выдачу справки.

В суде пенсионер объяснил, что сам есть несколько тяжелых болезней. Поэтому "знает порядок установления группы инвалидности". После того, как знакомых обратился к нему за помощью, обвиняемый согласился. Он инструктировал своего знакомого, что нужно сделать для того, чтобы получить ІI группу инвалидности, которая дает право на отсрочку от мобилизации.

Приговор суда

Во время заседания суда обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа — 127 500 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Ему назначили три года лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что на Львовщине вынесли приговор инспектору пограничной службы. Мужчина помог незаконно пересечь границу двум лицам.