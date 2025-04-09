Обвинувачений ухилянт на суді стверджував, що не розуміє українською, хоча здобув шкільну освіту в Україні

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Житель Закарпатської області був засуджений за ухилення від мобілізації. Він пройшов ВЛК, але на суді заявив, що не розуміє української.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час суду з'ясувалось, що чоловік вже два роки ухиляється від свого військового обов'язку. Але одного дня його машину зупинила поліція та разом з представниками ТЦК направила на ВЛК.

Обвинувачений пояснив, що не володіє українською мовою, тому лише частково розумів, що взагалі відбувається у ТЦК, чому його туди доставили і яке оформлення він проходив.

Проте суд визначив, що поліція при затриманні обвинуваченого спілкувалась з ним угорською мовою, а в ТЦК чоловікові надали перекладача, хоча той його і не просив. Крім того, ухилянт є громадянином України та отримав відповідну шкільну освіту.

Чоловік стверджував, що боявся за своє життя через погрози у військкоматі. Адвокат обвинуваченого наполягав на виправданні його клієнта, мотивуючи це тим, що той не розуміє української мови.

Рішення суду

Після розгляду матеріалів справи суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили військового, який допомагав ухилянтам за гроші.

А в Полтавській області чоловік відмовився від мобілізації, бо мав хвору матір. Його засудили до трьох років за ґратами.