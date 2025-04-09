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На Закарпатье уклонист "не понимал украинского" — что решил суд

9 апреля 2025 00:33
Виктория Козырь - редактор
Обвиняемый уклонист на суде утверждал, что не понимает украинский, хотя получил школьное образование в Украине
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com
Виктория Козырь - редактор

Житель Закарпатской области был осужден за уклонение от мобилизации. Он прошел ВВК, но на суде заявил, что не понимает украинского.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Во время суда выяснилось, что мужчина уже два года уклоняется от своего воинского долга. Но однажды его машину остановила полиция и вместе с представителями ТЦК направила на ВВК.

Обвиняемый пояснил, что не владеет украинским языком, поэтому лишь частично понимал, что вообще происходит в ТЦК, почему его туда доставили и какое оформление он проходил.

Однако суд определил, что полиция при задержании обвиняемого общалась с ним на венгерском языке, а в ТЦК мужчине предоставили переводчика, хотя тот его и не просил. Кроме того, уклонист является гражданином Украины и получил соответствующее школьное образование.

Мужчина утверждал, что боялся за свою жизнь из-за угроз в военкомате. Адвокат обвиняемого настаивал на оправдании его клиента, мотивируя это тем, что тот не понимает украинского языка.

Решение суда

После рассмотрения материалов дела суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Напомним, в Ивано-Франковской области судили военного, который помогал уклонистам за деньги.

А в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, потому что имел больную мать. Его приговорили к трем годам за решеткой.

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