Допомагав ухилянту — як суд покарав пенсіонера

Молоток судді. Фото: LexInform

На Івано-Франківщині судили пенсіонера за допомогу ухилянту. Чоловік пообіцяв за гроші допомогти знайомому отримати довідку про інвалідність.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Пенсіонер із села Липовиця Калуського району, інвалід II групи, вирішив допомогти знайомому уникнути військової служби та заробити на цьому. 7 листопада 2024 року поблизу Івано-Франківської міської клінічної лікарні він отримав від чоловіка, який хотів уникнути служби у війську, три тисячі доларів. Натомість пенсіонер пообіцяв вплинути на ухвалення головою та членами МСЕК рішення про встановлення групи інвалідності та видачу довідки.

В суді пенсіонер пояснив, що сам є кілька важких хвороб. Відтак "знає порядок встановлення групи інвалідності". Після того, як знайомих звернувся до нього по допомогу, обвинувачений погодився. Він інструктував свого знайомого, що потрібно зробити для того, аби отримати ІI групу інвалідності, яка дає право на відстрочку від мобілізації.

Вирок суду

Під час засідання суду обвинувачений повністю визнав свою вину. Йому призначили покарання у вигляді штрафу — 127 500 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Йому призначили три роки позбавлення волі.

Також ми повідомляли про те, що на Львівщині винесли вирок інспекторові прикордонної служби. Чоловік допоміг незаконно перетнути кордон двом особам.