Майк Пенс раскритиковал изоляционизм США в войне России против Украины

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. Фото: Anadolu

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс раскритиковал американский изоляционизм в войне Российской Федерации против Украины. Он подчеркнул, что Америка должна быть лидером свободного мира.

Об этом Пенс заявил во время выступления на Украинском молитвенном завтраке.

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"Есть голоса, которые звучат в Америке: "Нам надо отойти от этой ведущей роли". Но, мои соотечественники, изоляционизм не сделает мир более безопасным", — отметил Пенс.

Политик добавил, что изоляционизм и Америку, и ее союзников может поставить перед большим риском, поскольку проявления слабости будут способствовать усилению зла.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне завершился Украинский молитвенный завтрак. В этом году на встречу приехало наибольшее количество представителей украинской делегации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал регулярные командировки нардепов за границу, в частности, поездку на Украинский молитвенный завтрак.