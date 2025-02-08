Майк Пенс раскритиковал изоляционизм США в войне России против Украины

Пенс раскритиковал изоляционизм США в войне России против Украины
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс раскритиковал американский изоляционизм в войне Российской Федерации против Украины. Он подчеркнул, что Америка должна быть лидером свободного мира.
Об этом Пенс заявил во время выступления на Украинском молитвенном завтраке.
Пенс раскритиковал изоляционизм США
"Есть голоса, которые звучат в Америке: "Нам надо отойти от этой ведущей роли". Но, мои соотечественники, изоляционизм не сделает мир более безопасным", — отметил Пенс.
Политик добавил, что изоляционизм и Америку, и ее союзников может поставить перед большим риском, поскольку проявления слабости будут способствовать усилению зла.
Ранее мы писали, что в Вашингтоне завершился Украинский молитвенный завтрак. В этом году на встречу приехало наибольшее количество представителей украинской делегации.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал регулярные командировки нардепов за границу, в частности, поездку на Украинский молитвенный завтрак.
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