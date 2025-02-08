Майк Пенс розкритикував ізоляціонізм США у війні Росії проти України

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс. Фото: Anadolu

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс розкритикував американський ізоляціонізм у війні Російської Федерації проти України. Він наголосив, що Америка має бути лідером вільного світу.

Про це Пенс заявив під час виступу на Українському молитовному сніданку.

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"Є голоси, які лунають в Америці: "Нам треба відійти від цієї провідної ролі". Але, мої співвітчизники, ізоляціонізм не зробить світ більш безпечним", — зазначив Пенс.

Політик додав, що ізоляціонізм і Америку, і її союзників може поставити перед більшим ризиком, оскільки вияви слабкості сприятимуть посиленню зла.

Раніше ми писали, що у Вашингтоні завершився Український молитовний сніданок. Цього року на зустріч приїхала найбільша кількість представників української делегації.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкритикував регулярні відрядження нардепів за кордон, зокрема, поїздку на Український молитовний сніданок.