Исследовательница объяснила почему глазурь на куличах является чуждой традицией

Паски с глазурью. Фото: Pixabay

Анастасия Кривенко, представитель Института народоведения НАН Украины, рассказала о настоящей традиционной отделке пасхальной паски, опровергнув миф о том, что на эту праздничную выпечку надо обязательно наносить белую глазурь. По ее словам, белая сахарная посыпка появилась только в середине XIX века под влиянием других культур, в частности, не только российской, но и западноевропейской, в частности французской и немецкой.

Об этом Анастасия Кривенко рассказала в эфире Ранок.LIVE.

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Как отмечает Кривенко, в традиционной украинской культуре паску украшали не сладкой глазурью, а значительно скромнее — смазывали перед выпеканием белком или желтком, чтобы поверхность хлеба блестела и имела красивый оттенок.

"Эта белая посыпка, белая глазурь, она возникла не раньше, середины XIX века, и как раз это влияние других культур, не только России, но и Запада. Как говорят исследователи, что это могли быть влияния даже из Франции, из Германии кондитеров, которые так украшали какие-то сладкие выпечки и изделия. У нас на самом деле пасху украшали белком или желтком, перед выпеканием хозяйка могла и помазать, чтобы она блестела, чтобы она имела красивый цвет", — сказала исследовательница.

Также использовали тесто для декоративной отделки: формировали крест, вылепливали голубей, цветы, шишки, которые украшали верхушку праздничного хлеба. Такой подход имел глубокое символическое значение, часто перекликался с элементами обрядового каравая.

Исследовательница рассказала, что современная высокая форма паски — это не первоначальная традиция. Когда-то пасхальный хлеб выпекали в виде круглой, широкой буханки, поскольку старые печи не позволяли тесту так высоко подниматься.

По древним верованиям, большая и удачная паска символизировала богатый урожай и благополучие в семье. Поэтому хозяйки придерживались многих ритуалов и примет, старались не нарушить ни одного из них, чтобы избежать неудачи. Испорченная паска считалась плохим признаком, поэтому процесс выпекания был не только кулинарным, но и почти магическим действом.

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