Дослідниця пояснила, чому глазур на пасках є чужою традицією

Паски з глазур'ю. Фото: Pixabay

Анастасія Кривенко, представниця Інституту народознавства НАН України, розповіла про справжнє традиційне оздоблення великодньої паски, спростувавши міф про те, що на цю святкову випічку треба обов'язково наносити білу глазур. За її словами, біла цукрова посипка з’явилася лише в середині ХІХ століття під впливом інших культур, зокрема, не лише російської, а й західноєвропейської, зокрема французької та німецької.

Про це Анастасія Кривенко розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

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Як зазначає Кривенко, в традиційній українській культурі паску прикрашали не солодкою глазур’ю, а значно скромніше — змащували перед випіканням білком або жовтком, щоб поверхня хліба блищала і мала гарний відтінок.

"Оця біла посипка, біла глазур, виникла не раніше середини ХІХ століття, і саме це вплив інших культур, не лише Росії, а й Заходу. Як кажуть дослідники, що це могли бути впливи навіть з Франції, з Німеччини кондитерів, які так прикрашали якісь солодкі випічки і вироби. В нас насправді паску прикрашали білком або жовтком, перед випіканням господиня могла й помастити, щоб вона блищала та мала гарний колір", — сказала дослідниця.

Також використовували тісто для декоративного оздоблення: формували хрест, виліплювали голубів, квіти, шишки, які прикрашали верхівку святкового хліба. Такий підхід мав глибоке символічне значення, часто перегукувався з елементами обрядового короваю.

Дослідниця розповіла, що сучасна висока форма паски — це не первісна традиція. Колись великодній хліб випікали у вигляді круглої широкої хлібини, оскільки старі печі не дозволяли тісту так високо підійматися.

За давніми віруваннями, велика й вдала паска символізувала багатий урожай і добробут у родині. Через це господині дотримувались багатьох ритуалів і прикмет, намагались не порушити жодного з них, щоб уникнути невдачі. Зіпсована паска вважалась поганою ознакою, тому процес випікання був не лише кулінарним, а й майже магічним дійством.

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