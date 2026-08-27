Пашинян объяснил, почему Россия больше не является стратегическим союзником

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Reuters

Армения больше не определяет Россию в качестве стратегического союзника в правительственной программе на 2026–2031 годы. Документ предусматривает трансформацию, развитие и углубление партнерских отношений с РФ, однако формулировка о стратегическом партнерстве с ней отсутствует. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил изменение подхода невыполнением Россией и ОДКБ обязательств в сфере безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Никола Пашиняна.

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Что Пашинян сказал об отношениях Армении и России

Никол Пашинян заявил, что после событий сентября 2022 года сложно говорить о стратегическом партнерстве между Арменией и Россией. По его словам, этому прежде всего противоречит невыполнение Россией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательств в сфере безопасности.

Объясняя позицию Еревана, премьер-министр отметил, что последствия этих событий были очевидны для общества. Он подчеркнул, что упоминание о стратегическом партнерстве с Россией неизбежно вызвало бы вопросы о невыполненных обязательствах в сфере безопасности:

"Все происходило на ваших глазах. Если я напишу "стратегическое партнерство", вы спросите: что произошло в сентябре 2022 года? ОДКБ и Россия не выполнили свои обязательства в сфере безопасности? Не выполнили".

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В то же время в утвержденной программе правительства Армении на 2026–2031 годы указано намерение трансформировать и углубить партнерские отношения с Россией. При этом РФ в документе не упоминается как стратегический союзник. Такой подход соответствует изменению формулировок относительно российско-армянских отношений по сравнению с предыдущими правительственными программами.

Напомним, что в 2024 году Армения заявила о замораживании своего участия в ОДКБ. Пашинян объяснял это невыполнением организацией своих обязательств перед Арменией в сфере безопасности.

МИД Армении также заявляло об отказе Еревана от финансирования деятельности ОДКБ. В то же время в августе 2026 года Пашинян заявил, что Армения не планирует в ближайшие годы возобновлять активную работу в организации и не исключил ее выхода из ОДКБ.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что Армения остается участницей ОДКБ и поддерживает ее решения, однако не принимает участия в заседаниях.

Новини.LIVE сообщали, что Армения рассматривает альтернативы российскому газу на случай подорожания или перебоев с поставками. Ереван планирует увеличить импорт газа из Ирана, а также допускает возможность закупок в Азербайджане и Туркменистане. В то же время российский газ остается основным источником поставок для страны.

Новини.LIVE также писали, что в начале августа 2026 года президент Армении Ваагн Хачатурян вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Решение было принято после того, как партия "Гражданский договор" сформировала парламентское большинство. Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года.