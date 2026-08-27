Пашинян пояснив, чому Росія більше не стратегічний союзник

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: Reuters

Вірменія більше не визначає Росію як стратегічного союзника в урядовій програмі на 2026–2031 роки. Документ передбачає трансформацію, розвиток і поглиблення партнерських відносин із РФ, однак формулювання про стратегічне партнерство з нею відсутнє. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пояснив зміну підходу невиконанням Росією та ОДКБ зобов’язань у сфері безпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Нікола Пашиняна.

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Що Пашинян сказав про відносини Вірменії та Росії

Нікол Пашинян заявив, що після подій вересня 2022 року складно говорити про стратегічне партнерство між Вірменією та Росією. За його словами, цьому передусім суперечить невиконання Росією та Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ) зобов’язань у сфері безпеки.

Пояснюючи позицію Єревана, прем’єр-міністр зазначив, що наслідки цих подій були очевидними для суспільства. Він наголосив, що згадка про стратегічне партнерство з Росією неминуче викликала б запитання щодо невиконаних безпекових зобов’язань:

"Все відбувалося на ваших очах. Якщо я напишу "стратегічне партнерство", ви запитаєте: що сталося у вересні 2022 року? ОДКБ та Росія не виконали своїх зобов'язань у сфері безпеки? Не виконали".

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Водночас у затвердженій програмі уряду Вірменії на 2026–2031 роки зазначено намір трансформувати та поглибити партнерські відносини з Росією. При цьому РФ у документі не згадується як стратегічний союзник. Такий підхід відповідає зміні формулювань щодо російсько-вірменських відносин порівняно з попередніми урядовими програмами.

Нагадаємо, що у 2024 році Вірменія заявила про заморожування своєї участі в ОДКБ. Пашинян пояснював це невиконанням організацією своїх зобов’язань перед Вірменією у сфері безпеки.

МЗС Вірменії також заявляло про відмову Єревана від фінансування діяльності ОДКБ. Водночас у серпні 2026 року Пашинян заявив, що Вірменія не планує найближчими роками відновлювати активну роботу в організації та не виключив її виходу з ОДКБ.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що Вірменія залишається учасницею ОДКБ та підтримує її рішення, однак не бере участі в засіданнях.

Новини.LIVE інформували, що Вірменія розглядає альтернативи російському газу на випадок подорожчання або перебоїв із постачанням. Єреван планує збільшити імпорт газу з Ірану, а також допускає можливість закупівель в Азербайджані та Туркменістані. Водночас російський газ залишається основним джерелом постачання для країни.

Новини.LIVE також писали, що на початку серпня 2026 року Президент Вірменії Ваагн Хачатурян знову призначив Нікола Пашиняна прем’єр-міністром країни. Рішення ухвалили після того, як партія "Громадянський договір" сформувала парламентську більшість. Пашинян очолює уряд Вірменії з травня 2018 року.