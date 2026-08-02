Пашинян очолив уряд Вірменії після нового призначення президента

Нікол Пашинян. Фото: Reuters

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем’єр-міністром країни. Рішення ухвалили після формування нової парламентської більшості у Національних зборах.

Про це повідомляють вірменські ЗМІ, передає Новини.LIVE.

Нікол Пашинян продовжить очолювати уряд Вірменії

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян офіційно призначив Нікола Пашиняна главою уряду республіки. Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті президента.

Перед цим партія "Громадянський договір", яка отримала парламентську більшість у новому складі Національних зборів Вірменії, подала главі держави документи для висунення кандидатури Пашиняна на посаду прем’єр-міністра.

У день початку роботи парламенту нового скликання Нікол Пашинян також подав президенту заяву про відставку уряду. Ваагн Хачатурян її прийняв, однак до формування нового складу кабінету міністри продовжать виконувати свої обов’язки.

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Нікол Пашинян очолює уряд Вірменії з травня 2018 року. За цей час він залишався ключовою політичною фігурою країни та кілька разів отримував мандат на продовження роботи на посаді прем’єра.

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