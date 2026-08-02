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Главная Новости дня Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении

Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 16:27
Пашинян возглавил правительство Армении после нового назначения президента
Никол Пашинян. Фото: Reuters

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. Решение было принято после формирования нового парламентского большинства в Национальном собрании.

Об этом сообщают армянские СМИ, передает Новини.LIVE.

Никол Пашинян продолжит возглавлять правительство Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян официально назначил Никола Пашиняна главой правительства республики. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента.

До этого партия "Гражданский договор", получившая парламентское большинство в новом составе Национального собрания Армении, подала главе государства документы для выдвижения кандидатуры Пашиняна на пост премьер-министра.

В день начала работы парламента нового созыва Никол Пашинян также подал президенту заявление об отставке правительства. Ваагн Хачатурян его принял, однако до формирования нового состава кабинета министры продолжат исполнять свои обязанности.

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Никол Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. За это время он оставался ключевой политической фигурой страны и несколько раз получал мандат на продолжение работы в должности премьера.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине новым премьер-министром стал Сергей Корецкий. Он поручил провести срочную проверку всех укрытий гражданской защиты в стране. В ходе инспекции особое внимание будет уделено техническому состоянию сооружений, их содержанию и доступности для населения.

Новини.LIVE писали, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем представил первые кадровые изменения в обновленном правительстве. Новым главой Министерства иностранных дел стал Эд Милибэнд, сменивший на этом посту Иветт Купер. Новый состав кабинета намерен и в дальнейшем поддерживать Украину.

Армения Никол Пашинян указ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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