Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Партнеры не подтвердили готовность защитить Украину — Зеленский

Партнеры не подтвердили готовность защитить Украину — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 15:59
Защитят ли партнеры Украины в случае нового нападения РФ — Зеленский пока не уверен
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Партнеры "Коалиции желающих" пока не ответили, имеют ли готовые сценарии на случай повторного нападения России на Украину. Пока нет юридических обязательств, которые поддержаны парламентами европейских стран, или Конгрессом США.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

Реклама
Читайте также:

Зеленский назвал гарантию безопасности №1

"Очень сложный вопрос, на который очень хочется, особенно мне, получить очень простой ответ: да, если будет снова агрессия, все партнеры дадут сильный ответ "русским". И я задаю именно такой вопрос всем нашим партнерам. И я пока четкого, ясного ответа не получил", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пока у Украины не будет юридических гарантий безопасности, поддержанных парламентами и Конгрессом Соединенных Штатов, о защите в будущем говорить рано.

"И даже если они будут (гарантии безопасности — ред.), все равно вы должны рассчитывать прежде всего на свои силы, на свои Вооруженные силы Украины. И именно поэтому гарантия номер один — это наша армия, сильная армия, укомплектованная армия, 800 тысяч армия с нормальным оружием. Все, что нам нужно, — все это выписано. И это не только желание, это наше видение. Важно, что наши военные все это проговорили", — добавил президента.

Напомним, ранее глава государства рассказывал, что предлагают партнеры Украине вместо ядерного оружия.

Также Зеленский сообщил, какой вопрос в ближайшее время планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский переговоры перемирие война в Украине Россия гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации