Защитят ли партнеры Украины в случае нового нападения РФ — Зеленский пока не уверен

Партнеры "Коалиции желающих" пока не ответили, имеют ли готовые сценарии на случай повторного нападения России на Украину. Пока нет юридических обязательств, которые поддержаны парламентами европейских стран, или Конгрессом США.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

"Очень сложный вопрос, на который очень хочется, особенно мне, получить очень простой ответ: да, если будет снова агрессия, все партнеры дадут сильный ответ "русским". И я задаю именно такой вопрос всем нашим партнерам. И я пока четкого, ясного ответа не получил", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пока у Украины не будет юридических гарантий безопасности, поддержанных парламентами и Конгрессом Соединенных Штатов, о защите в будущем говорить рано.

"И даже если они будут (гарантии безопасности — ред.), все равно вы должны рассчитывать прежде всего на свои силы, на свои Вооруженные силы Украины. И именно поэтому гарантия номер один — это наша армия, сильная армия, укомплектованная армия, 800 тысяч армия с нормальным оружием. Все, что нам нужно, — все это выписано. И это не только желание, это наше видение. Важно, что наши военные все это проговорили", — добавил президента.

Напомним, ранее глава государства рассказывал, что предлагают партнеры Украине вместо ядерного оружия.

Также Зеленский сообщил, какой вопрос в ближайшее время планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом.