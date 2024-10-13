Партизан поджег бронированную технику российской армии в Донецкой области

Бронированная разведывательно-дозорная машина, которую поджег партизан. Фото: скриншот

Российский военнослужащий сжег бронированную разведывательно-дозорную машину Вооруженных сил России на Донецком направлении. Техника выполняла патрульные и разведывательные задания.

Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" в воскресенье, 13 октября.

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Партизаны заявили об успешной диверсии, которую совершил их агент в рядах российской армии. В районе Новокатериновки на Донецком направлении военнослужащий поджег бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) ВС России.

Сообщается, что техника, которая использовалась для патрулирования и разведки, была полностью уничтожена.

"В результате БРДМ, которая играет ключевую роль в мобильности и защите разведывательных подразделений, была полностью уничтожена", — говорится в сообщении.

Напомним, сотни, а может и тысячи, российских солдат сотрудничают с украинскими спецслужбами и партизанами. Они осуществляют диверсии, повреждают технику и передают важные данные для ВСУ.

Ранее мы писали, что партизаны "АТЕШ" зафиксировали транспортировку ракет в комплекс противовоздушной обороны С-300 во временно оккупированном Крыму.