Партизан підпалив броньовану техніку російської армії на Донеччині

Броньована розвідувально-дозорна машина, яку підпалив партизан. Фото: скриншот

Російський військовослужбовець спалив броньовану розвідувально-дозорну машину Збройних сил Росії на Донецькому напрямку. Техніка виконувала патрульні та розвідувальні завдання.

Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" у неділю, 13 жовтня.

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Партизани заявили про успішну диверсію, яку здійснив їхній агент у лавах російської армії. У районі Новокатеринівки на Донецькому напрямку військовослужбовець підпалив броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС Росії.

Повідомляється, що техніка, яка використовувалася для патрулювання та розвідки, була повністю знищена.

"В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сотні, а можливо, й тисячі, російських солдатів співпрацюють з українськими спецслужбами та партизанами. Вони здійснюють диверсії, пошкоджують техніку та передають важливі розвідувальні дані для ЗСУ.

Раніше ми писали, що партизани "АТЕШ" зафіксували транспортування ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 у тимчасово окупованому Криму.