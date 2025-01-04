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Парад планет и Волчья Луна — календарь космических явлений

4 января 2025 13:39
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Космические явления в январе 2025 — когда ждать Парад планет, Волчий месяц и противостояние Марса
Планеты выстроились в ряд. Иллюстративное фото: Freepik
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Январь 2025 года подарит уникальную возможность для астрономических наблюдений. На ночном небе можно будет увидеть парад планет, насладиться ярким сиянием Волчьей Луны и наблюдать редкое противостояние Марса.

Новини.LIVE подготовили календарь космических явлений, которые стоит увидеть в этом январе.

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Парад планет

В январе этого года на ночном небе можно будет увидеть более шести планет одновременно: Юпитер, Марс, Уран, Венеру, Сатурн и Нептун. Планеты начнут выстраиваться в ряд с 10 января.

Впоследствии Сатурн уступит место Меркурию. Это явление, по прогнозам, продлится до конца февраля. Все планеты, кроме Нептуна и Урана, можно будет увидеть невооруженным глазом сразу после захода солнца, если позволяет погода.

Также для наблюдения за парадом планет можно использовать телескоп. Лучше всего осматривать южную часть небосвода, медленно перенося взгляд с востока на запад.

Чтобы узнать точное время и расположение планет, которые будут менять свои позиции в течение месяца, специалисты советуют воспользоваться специальными приложениями для астрономических наблюдений.

Парад планет 10 января 2025 года
Парад планет. Иллюстративное фото: Freepik

Волчья Луна

Первое полнолуние 2025 года осветит небо 13 января, достигнув пика в 00:27 по киевскому времени.

Январское полнолуние часто называют "волчьим", что происходит из кельтских или древнеанглийских традиций. В древности это явление ассоциировалось с волчьими стаями, которые зимой странствовали в поисках пищи.

Среди других названий январского месяца — Месяц Великого духа, Морозный месяц или Зимний месяц.

Волчья луна 13 января 2025 года
Волк на фоне полной Луны. Иллюстративное фото: Freepik

Противостояние Марса

В январе 2025 года Марс будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, благодаря чему будет выглядеть еще ярче на ночном небе. Это космическое явление произойдет 16 января.

Для того чтобы рассмотреть темные детали на его характерной оранжевой поверхности, потребуется телескоп средней мощности.

Противостояние Марса 16 января 2025
Марс. Иллюстративное фото: NASA

Ранее мы сообщали, что 3 января Луна и Венера встретились в ночном небе над Украиной.

Напомним, ученые из Швейцарии считают, что длительность суток на Земле меняется. Железное ядро планеты имеет на нее сильное влияние.

космос Луна Марс планета Земля астрономические явления

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