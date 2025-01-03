Місяць і Венера в небі над Україною — фото астрологічного явища

Зоряне небо. Фото: SMZ

Просто зараз в небі над Україною можна побачити Венеру поряд із Місяцем. Від цього незвичайного астрологічного явища перехоплює подих.

Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 3 січня.

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Зустріч Венери й Місяця

Сьогодні українці можуть стати свідками захопливого явища — зустрічі Місяця й Венери. Його ще називають "поцілунком планет". Це астрономічне явище — одне з найкрасивіших.

Місяць поруч з Венерою. Фото: Новини.LIVE

Місяць та Венера в небі над Україною. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у небі відбувається величезна кількість різних неймовірних явищ, наприклад, інколи там з'являється "кривавий Місяць". Вже відомо, коли його можна буде побачити у 2025 році.

Формування Місяця, можливо, відбувалося швидше після народження Землі, ніж вважалося раніше. Згідно з новим аналізом, проведеним дослідниками з США, Франції та Німеччини, постійний супутник Землі міг сформуватися вже 4,53 млрд років тому — на сотні мільйонів років раніше, ніж передбачалося.