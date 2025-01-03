Луна и Венера в небе над Украиной — фото астрологического явления

Звездное небо. Фото: SMZ

Просто сейчас в небе над Украиной можно увидеть Венеру рядом с Луной. От этого необычного астрологического явления перехватывает дыхание.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 3 января.

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Встреча Венеры и Луны

Сегодня украинцы могут стать свидетелями захватывающего явления — встречи Луны и Венеры. Его еще называют "поцелуем планет". Это астрономическое явление — одно из самых красивых.

Луна рядом с Венерой. Фото: Новини.LIVE

Луна и Венера в небе над Украиной. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в небе происходит огромное количество различных невероятных явлений, например, иногда там появляется "кровавая Луна". Уже известно, когда его можно увидеть в 2025 году.

Формирование Луны, возможно, происходило быстрее после рождения Земли, чем считалось ранее. Согласно новому анализу, проведенному исследователями из США, Франции и Германии, постоянный спутник Земли мог сформироваться уже 4,53 млрд лет назад — на сотни миллионов лет раньше, чем предполагалось.