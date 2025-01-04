Космічні явища у січні 2025 — коли чекати на Парад планет, Вовчий місяць та протистояння Марса

Планети вишикувалися у ряд. Ілюстративне фото: Freepik

Січень 2025 року подарує унікальну можливість для астрономічних спостережень. На нічному небі можна буде побачити парад планет, насолодитися яскравим сяйвом Вовчого Місяця та спостерігати рідкісне протистояння Марса.

Новини.LIVE підготували календар космічних явищ, які варто побачити цього січня.

Читайте також:

Парад планет

У січні цього року на нічному небі можна буде побачити понад шість планет одночасно: Юпітер, Марс, Уран, Венеру, Сатурн і Нептун. Планети почнуть шикуватися в ряд з 10 січня.

Згодом Сатурн поступиться місцем Меркурію. Це явище, за прогнозами, триватиме до кінця лютого. Усі планети, крім Нептуна та Урана, можна буде побачити неозброєним оком відразу після заходу сонця, якщо дозволяє погода.

Також для спостереження за парадом планет можна використовувати телескоп. Найкраще оглядати південну частину небосхилу, повільно пересуваючи погляд зі сходу на захід.

Щоб дізнатися точний час і розташування планет, які змінюватимуть свої позиції протягом місяця, фахівці радять скористатися спеціальними додатками для астрономічних спостережень.

Парад планет. Ілюстративне фото: Freepik

Вовчий Місяць

Перший повний Місяць у 2025 році освітить небо 13 січня, досягнувши свого піка о 00:27 за київським часом.

Січневий повний Місяць часто називають "вовчим", що походить із кельтських або давньоанглійських традицій. У давнину це явище асоціювали зі зграями вовків, які взимку мандрували у пошуках їжі.

Серед інших назв січневого Місяця — Місяць великого духу, Морозний Місяць або Зимовий Місяць.

Вовк на фоні повного Місяця. Ілюстративне фото: Freepik

Протистояння Марса

У січні 2025 року Марс перебуватиме на мінімальній відстані від Землі, завдяки чому виглядатиме ще яскравішим на нічному небі. Це космічне явище станеться 16 січня.

Для того, щоб розглянути темні деталі на його характерній помаранчевій поверхні, буде потрібен телескоп середньої потужності.

Марс. Ілюстративне фото: NASA

Раніше ми повідомляли, що 3 січня Місяць й Венера зустрілися в нічному небі над Україною.

Нагадаємо, вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Залізне ядро планети має на неї сильний вплив.