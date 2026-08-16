Ожидаются вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури в воскресенье, 16 августа, на Земле не ожидаются. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. Кроме того, на Солнце произошло четыре вспышки класса B и пять класса C, которые существенно не влияют на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 16 августа
Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 16 августа:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%
- Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 30
Влияние магнитных бурь на организм
Магнитные бури — это волнение магнитного поля Земли, возникающие из-за солнечной активности. Некоторые люди замечают в такие периоды:
- усталость и сонливость;
- головную боль;
- раздражительность или тревожность;
- проблемы со сном;
- ощущение слабости.
В такие дни лучше создать для организма максимально комфортные условия — хорошо выспаться, регулярно питаться, пить достаточно воды, не перегреваться, ограничить употребление алкоголя и кофеина и не перегружать себя физически.
Как писали Новини.LIVE, геомагнитные колебания различной интенсивности возможны уже 21–23 августа, а также в конце месяца. Метеозависимым стоит подготовиться.
А 12 августа произошло солнечное затмение, частичную фазу которого было видно и в Украине, но лучшие условия для наблюдения были на западе. Это стало первым за 27 лет полным солнечным затмением, которое можно было наблюдать из некоторых частей Европы.
Читайте Новини.live!