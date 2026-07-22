Магнитные бури 22 июля: прогноз геомагнитной активности и влияние на здоровье

Ожидается магнитная буря уровня G1: предупреждение для метеозависимых
В среду, 22 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Синоптики, специализирующиеся на космической погоде, прогнозируют умеренную геомагнитную активность. Людям, чувствительным к погодным изменениям, и пожилым людям рекомендуется внимательнее следить за самочувствием.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 22 июля
В среду, 22 июля, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в работе энергетических систем, а также повлиять на навигацию и маршруты миграции птиц и животных.
За последние сутки солнечная активность оставалась низкой. Специалисты зафиксировали восемь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю, а также три вспышки класса М. Самой мощной из них стала вспышка М3,4.
По прогнозу, в течение среды геомагнитное поле будет находиться на умеренном уровне. В то же время сохраняется небольшая вероятность возникновения новых солнечных вспышек М-класса.
Солнечная активность на 22 июля:
- вероятность небольшой геомагнитной бури — 30%;
- вероятность сильной геомагнитной бури — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 50.
Как магнитные бури могут влиять на самочувствие
Научные исследования не подтверждают, что магнитные бури одинаково влияют на всех людей. В то же время часть людей, особенно метеочувствительные, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут отмечать ухудшение самочувствия в периоды повышенной геомагнитной активности.
Чаще всего люди жалуются на:
- головную боль;
- головокружение;
- повышенную усталость;
- сонливость или бессонницу;
- раздражительность;
- колебания артериального давления;
- общую слабость.
Врачи рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности придерживаться привычного режима сна, пить достаточно воды, избегать чрезмерных физических нагрузок и стресса. Людям с хроническими заболеваниями, прежде всего сердечно-сосудистыми, советуют контролировать артериальное давление, не пропускать прием назначенных врачом препаратов и обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия.
Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года прогнозируется несколько периодов повышенной геомагнитной активности, в частности две самые мощные магнитные бури. По предварительным данным, наиболее неспокойными будут 29–31 июля, когда возможно ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. В то же время в течение месяца ожидаются и несколько периодов умеренных геомагнитных возмущений.
Новини.LIVE также сообщали, что в июле в Украине будет преобладать теплая и жаркая погода с температурой до +33 °C. При этом в течение месяца атмосферные фронты будут периодически приносить кратковременные дожди и грозы. Самые высокие температуры прогнозируются для южных и восточных областей, тогда как в остальных регионах жара будет несколько слабее.