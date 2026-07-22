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Главная Новости дня Ожидается магнитная буря уровня G1: предупреждение для метеозависимых

Ожидается магнитная буря уровня G1: предупреждение для метеозависимых

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Дата публикации 22 июля 2026 14:03
Магнитные бури 22 июля: прогноз геомагнитной активности и влияние на здоровье
Мужчина держится за голову от боли, планета. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В среду, 22 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Синоптики, специализирующиеся на космической погоде, прогнозируют умеренную геомагнитную активность. Людям, чувствительным к погодным изменениям, и пожилым людям рекомендуется внимательнее следить за самочувствием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 22 июля

В среду, 22 июля, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в работе энергетических систем, а также повлиять на навигацию и маршруты миграции птиц и животных.

За последние сутки солнечная активность оставалась низкой. Специалисты зафиксировали восемь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю, а также три вспышки класса М. Самой мощной из них стала вспышка М3,4.

По прогнозу, в течение среды геомагнитное поле будет находиться на умеренном уровне. В то же время сохраняется небольшая вероятность возникновения новых солнечных вспышек М-класса.

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Солнечная активность на 22 июля:

  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 30%;
  • вероятность сильной геомагнитной бури — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 50.
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Прогноз магнитных бурь с 22 по 24 июля. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Научные исследования не подтверждают, что магнитные бури одинаково влияют на всех людей. В то же время часть людей, особенно метеочувствительные, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут отмечать ухудшение самочувствия в периоды повышенной геомагнитной активности.

Чаще всего люди жалуются на:

  • головную боль;
  • головокружение;
  • повышенную усталость;
  • сонливость или бессонницу;
  • раздражительность;
  • колебания артериального давления;
  • общую слабость.

Врачи рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности придерживаться привычного режима сна, пить достаточно воды, избегать чрезмерных физических нагрузок и стресса. Людям с хроническими заболеваниями, прежде всего сердечно-сосудистыми, советуют контролировать артериальное давление, не пропускать прием назначенных врачом препаратов и обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия.

Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года прогнозируется несколько периодов повышенной геомагнитной активности, в частности две самые мощные магнитные бури. По предварительным данным, наиболее неспокойными будут 29–31 июля, когда возможно ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. В то же время в течение месяца ожидаются и несколько периодов умеренных геомагнитных возмущений.

Новини.LIVE также сообщали, что в июле в Украине будет преобладать теплая и жаркая погода с температурой до +33 °C. При этом в течение месяца атмосферные фронты будут периодически приносить кратковременные дожди и грозы. Самые высокие температуры прогнозируются для южных и восточных областей, тогда как в остальных регионах жара будет несколько слабее.

магнитные бури прогноз погоды метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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