Магнітні бурі 22 липня: прогноз геомагнітної активності та вплив на здоров'я

Очікується магнітна буря рівня G1: попередження для метеозалежних
У середу, 22 липня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Синоптики космічної погоди прогнозують помірну геомагнітну активність. Метеозалежним людям і людям похилого віку радять уважніше стежити за самопочуттям.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 22 липня
У середу, 22 липня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в роботі енергетичних систем, а також вплинути на навігацію та маршрути міграції птахів і тварин.
За останню добу сонячна активність залишалася низькою. Фахівці зафіксували вісім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю, а також три спалахи класу М. Найпотужнішим із них став спалах М3,4.
За прогнозом, протягом середи геомагнітне поле перебуватиме на помірному рівні. Водночас зберігається невелика ймовірність виникнення нових сонячних спалахів М-класу.
Сонячна активність на 22 липня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 50.
Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття
Наукові дослідження не підтверджують, що магнітні бурі однаково впливають на всіх людей. Водночас частина людей, особливо метеочутливі, люди похилого віку та пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, можуть відзначати погіршення самопочуття в періоди підвищеної геомагнітної активності.
Найчастіше люди скаржаться на:
- головний біль;
- запаморочення;
- підвищену втому;
- сонливість або безсоння;
- дратівливість;
- коливання артеріального тиску;
- загальну слабкість.
Лікарі рекомендують у дні підвищеної геомагнітної активності дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, уникати надмірних фізичних навантажень і стресу. Людям із хронічними захворюваннями, насамперед серцево-судинними, радять контролювати артеріальний тиск, не пропускати прийом призначених лікарем препаратів і звертатися по медичну допомогу у разі погіршення самопочуття.
Новини.LIVE інформували, що у липні 2026 року прогнозують кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, зокрема дві найпотужніші магнітні бурі. За попередніми даними, найбільш неспокійними 29–31 липня, коли можливе погіршення самопочуття у метеочутливих людей. Водночас упродовж місяця очікуються й кілька періодів помірних геомагнітних збурень.
Новини.LIVE також писали, що у липні в Україні переважатиме тепла та спекотна погода з температурою до +33 °C. Водночас протягом місяця атмосферні фронти періодично приноситимуть короткочасні дощі та грози. Найвищі температури прогнозують для південних і східних областей, тоді як у решті регіонів спека буде дещо слабшою.