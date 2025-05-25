Обстрелы Украины 25 мая — в США призывают давить на Россию

Республиканец Дон Бейкон. Фото: msnbc.com

После атак на Украину, стоит усилить давление на Россию, перейти к решительным действиям и отбросить идею о мирных переговорах. Прежде всего нужно "вооружить Украину до зубов" и ввести жесткие санкции против РФ.

Об этом заявил республиканец Дон Бейкон в Х (Twitter).

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"Пришло время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на Путина. Его цель — доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить", — заявил Бейкон.

Он подчеркнул, что США и союзники должны "вооружить Украину до зубов", ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских зарубежных активов.

Скриншот сообщения Дона Бейкона

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига, комментируя обстрелы Украины 25 мая, заявил, что мир должен давить на Россию. Он отметил, что это была самая массовая воздушная атака за много недель.

В то же время спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что российская атака на Киев — это позорное нападение и призвал прекратить убийства.