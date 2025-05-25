Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Вооружить Украину до зубов — в США призывают давить на Россию arrow

Вооружить Украину до зубов — в США призывают давить на Россию

25 мая 2025 22:58
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 25 мая — в США призывают давить на Россию
Республиканец Дон Бейкон. Фото: msnbc.com
Карина Приходько - Редактор

После атак на Украину, стоит усилить давление на Россию, перейти к решительным действиям и отбросить идею о мирных переговорах. Прежде всего нужно "вооружить Украину до зубов" и ввести жесткие санкции против РФ.

Об этом заявил республиканец Дон Бейкон в Х (Twitter).

Реклама
Читайте также:

Реакция США на обстрелы Украины

"Пришло время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на Путина. Его цель — доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить", — заявил Бейкон.

Он подчеркнул, что США и союзники должны "вооружить Украину до зубов", ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских зарубежных активов.

Реакція США на обстріли України 25 травня
Скриншот сообщения Дона Бейкона

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига, комментируя обстрелы Украины 25 мая, заявил, что мир должен давить на Россию. Он отметил, что это была самая массовая воздушная атака за много недель.

В то же время спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что российская атака на Киев — это позорное нападение и призвал прекратить убийства.

США обстрелы Республиканская партия война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама