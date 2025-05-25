Обстріли України 25 травня — у США закликають тиснути на Росію

Республіканець Дон Бейкон. Фото: msnbc.com

Після атак на Україну, варто посилити тиск на Росію, перейти до рішучих дій та відкинути ідею про мирні переговори. Найперше потрібно "озброїти Україну до зубів" та запровадити жорсткі санкції проти РФ.

Про це заявив республіканець Дон Бейкон у Х (Twitter).

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"Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета — домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти", — заявив Бейкон.

Він наголосив, що США та союзники повинні "озброїти Україну до зубів", запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських закордонних активів.

Скриншот допису Дона Бейкона

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Андрій Сибіга, коментуючи обстріли України 25 травня, заявив, що світ повинен тиснути на Росію. Він наголосив, що це була наймасовіша повітряна атака за багато тижнів.

Водночас спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що російська атака на Київ — це ганебний напад і закликав припинити вбивства.