Обстріли Києва 25 травня — Кіт Келлог відреагував

Спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог. Фото: АР

Російські війська вночі 25 травня завдали ракетного-дронового удару по Україні, зокрема по Києву. Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що це ганебний напад і закликав припинити вбивства.

Про це Кіт Келлог написав в Х (Twitter).

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Келлог опублікував у своїй соцмережі фото з наслідками обстрілів Києва і заявив, що росіяни чинять невибіркове вбивство жінок та дітей вночі, коли усі сплять. За його словами, це явне порушення Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних.

"Ці напади ганебні. Зупиніть вбивства. Припиніть вогонь зараз", — наголосив Кіт Келлог.

Скриншот допису Кіта Келлога

Нагадаємо, вночі 25 травня окупанти випустили на Україну майже 400 повітряних цілей. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Водночас у Повітряних силах відповіли, чи може Росія масовано атакувати Україну три дні поспіль. За даними відомства, від РФ можна чекати всього.