Обстрелы Киева 25 мая — Кит Келлог отреагировал

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог. Фото: АР

Российские войска ночью 25 мая нанесли ракетный-дроновой удар по Украине, в частности по Киеву. Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что это позорное нападение и призвал прекратить убийства.

Об этом Кит Келлог написал в Х (Twitter).

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Келлог опубликовал в своей соцсети фото с последствиями обстрелов Киева и заявил, что россияне совершают неизбирательное убийство женщин и детей ночью, когда все спят. По его словам, это явное нарушение Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных.

"Эти нападения позорны. Остановите убийства. Прекратите огонь сейчас", — подчеркнул Кит Келлог.

Скриншот сообщения Кита Келлога

Напомним, ночью 25 мая оккупанты выпустили на Украину почти 400 воздушных целей. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

В то же время в Воздушных силах ответили, может ли Россия массированно атаковать Украину три дня подряд. По данным ведомства, от РФ можно ждать всего.