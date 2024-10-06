Мужчина подделал документы о болезни сердца и получил отсрочку от службы - какое решение суда

Мужчина оформляет документы в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Уроженец Херсона получил поддельные документы о болезни сердца, чтобы оформить II группу инвалидности и избежать мобилизации. Суд признал его виновным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда мужчина в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года получил поддельные медицинские документы о болезни сердца, чтобы оформить II группу инвалидности и уклониться от призыва на военную службу.

"Мужчина не болел тяжелыми заболеваниями и не проходил в связи с ними лечение. Он получил при содействии организованной группы медицинскую документацию о болезни сердца, которая не является правдивой", — говорится в приговоре.

По данным суда, он сознательно предоставил ложные данные о своем состоянии здоровья в Областной центр медико-социальной экспертизы Николаевского совета, после чего получил отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако на основании статьи 75 УК Украины его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Напомним, в Луцке местный суд признал виновным военного, обманувшего военнообязанного, пообещав ему, что сделает документы о непригодности к мобилизации.

Ранее мы писали, что работник Укрзализныци пытался незаконно пересечь украинскую границу и бежать в Румынию, потому что ему не продлили бронь от мобилизации. На судебное заседание мужчина не явился.