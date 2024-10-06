Чоловік підробив документи про хворобу серця та отримав відстрочку від служби — яке рішення суду

Чоловік оформлює документи в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Уродженець Херсона отримав підроблені документи про хворобу серця, щоб оформити ІІ групу інвалідності та уникнути мобілізації. Суд визнав його винним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком суду чоловік у період з вересня 2023 року по лютий 2024 року отримав підроблені медичні документи про хворобу серця, щоб оформити ІІ групу інвалідності та ухилитися від призову на військову службу.

"Чоловік не хворів на тяжкі захворювання і не проходив у зв`язку з ними лікування. Він отримав за сприянням організованої групи медичну документацію щодо хвороби серця, яка є не є правдивою", — йдеться у вироку.

За даними суду, він свідомо надав неправдиві дані про свій стан здоров’я до Обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської ради, після чого отримав відстрочку від мобілізації та можливість виїхати за кордон.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Однак на підставі статті 75 КК України його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Нагадаємо, у Луцьку місцевий суд визнав винним військового, який обдурив військовозобов'язаного, пообіцявши йому, що зробить документи про непридатність до мобілізації.

Раніше ми писали, що працівник Укрзалізниці намагався незаконно перетнути український кордон та втекти до Румунії, бо йому не продовжили бронь від мобілізації. На судове засідання чоловік не з'явився.