Главная Новости дня Получил три повестки и отказался от мобилизации — что решил суд

Получил три повестки и отказался от мобилизации — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 05:12
Суд лишил свободы мужчину, который получил три повестки и уклонился от мобилизации
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кировоградской области судили мужчину, который получил три повестки, однако уклонился от мобилизации. За это суд назначил наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в июле, августе и сентябре 2024 года мужчина получил три повестки, однако уклонился от мобилизации.

В суде житель Кировоградщины признал вину частично, объяснив, что не согласен с заключением военно-врачебной комиссии и требует дополнительного обследования, хотя решение ВВК он не оспаривал.

"Указал, что прочитал в социальных сетях о том, что лица, имеющие судимость и состоящие на учете в органах пробации мобилизации в ряды вооруженных сил не подлежат. Указал, что его жену и детей должны защищать украинская армия. На вопрос суда желает ли он защищать народ Украины, от прямого моего ответа уклонился", — сказано в материалах суда.

Кроме того, представители полиции и военные ТЦК во время заседания отметили, что мужчина трижды уклонялся от мобилизации, а во время одного из вручений повестки заявил: "лучше в тюрьму, чем служить".

Решение суда

Голованевский райсуд Кировоградской области, рассмотрев все материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Кроме того, поскольку на момент рассмотрения дела подсудимый имел еще и условный срок за другое преступление, суд решил присоединить его к новому приговору. В итоге реальный срок заключения для жителя Кировоградщины составит пять лет.

Напомним, на днях мы писали, что в Ровно состоялось судебное заседание, поскольку ТЦК мобилизовали железнодорожника несмотря на наличие у него отсрочки и бронирования.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковске судили военного, который "по совету мамы" совершил самовольное оставление место военной службы. За это суд назначил ему наказание.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
