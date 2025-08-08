Суд лишил свободы мужчину, который получил три повестки и уклонился от мобилизации

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кировоградской области судили мужчину, который получил три повестки, однако уклонился от мобилизации. За это суд назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в июле, августе и сентябре 2024 года мужчина получил три повестки, однако уклонился от мобилизации.

В суде житель Кировоградщины признал вину частично, объяснив, что не согласен с заключением военно-врачебной комиссии и требует дополнительного обследования, хотя решение ВВК он не оспаривал.

"Указал, что прочитал в социальных сетях о том, что лица, имеющие судимость и состоящие на учете в органах пробации мобилизации в ряды вооруженных сил не подлежат. Указал, что его жену и детей должны защищать украинская армия. На вопрос суда желает ли он защищать народ Украины, от прямого моего ответа уклонился", — сказано в материалах суда.

Кроме того, представители полиции и военные ТЦК во время заседания отметили, что мужчина трижды уклонялся от мобилизации, а во время одного из вручений повестки заявил: "лучше в тюрьму, чем служить".

Решение суда

Голованевский райсуд Кировоградской области, рассмотрев все материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Кроме того, поскольку на момент рассмотрения дела подсудимый имел еще и условный срок за другое преступление, суд решил присоединить его к новому приговору. В итоге реальный срок заключения для жителя Кировоградщины составит пять лет.

