Головна Новини дня Військовий за порадою мами здійснив СЗЧ — як покарав суд

Військовий за порадою мами здійснив СЗЧ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 02:20
Суд покарав військового, який через пораду мами здійснив СЗЧ
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

В Івано-Франківську судили військового, який "за порадою мами" здійснив самовільне залишення місце військової служби. За це суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений проходив службу на посаді стрільця 2-го відділення охорони однієї з військових частин.

11 березня 2025 року він прибув додому у супроводі офіцера, аби отримати паспортні документи. Як пояснив сам військовослужбовець, після цього він залишився вдома, прислухавшись до поради матері і, таким чином, не повернувся до місця служби.

Лише через два з половиною місяці чоловік добровільно з’явився до слідчого відділу Територіального управління ДБР в Івано-Франківську.

Під час судового засідання обвинувачений щиро визнав провину, розкаявся та попросив суд не призначати йому суворе покарання. Він також заявив про намір поновити свою службу в лавах Збройних сил України.

Рішення суду

Івано-Франківський міський суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Рівному було судове засідання, оскільки ТЦК мобілізували залізничника попри наявність в нього відстрочки та бронювання.

Також повідомляти, що на Прикарпатті судили батька й сина, які напали на працівника ТЦК.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
