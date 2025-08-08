Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Военный по совету мамы совершил СОЧ - как наказал суд

Военный по совету мамы совершил СОЧ - как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 02:20
Суд наказал военного, который из-за совета мамы совершил СОЧ
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ивано-Франковске судили военного, который "по совету мамы" совершил самовольное оставление место военной службы. За это суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый проходил службу в должности стрелка 2-го отделения охраны одной из воинских частей.

11 марта 2025 года он прибыл домой в сопровождении офицера, чтобы получить паспортные документы. Как пояснил сам военнослужащий, после этого он остался дома, прислушавшись к совету матери и, таким образом, не вернулся к месту службы.

Только через два с половиной месяца мужчина добровольно явился в следственный отдел Территориального управления ГБР в Ивано-Франковске.

Во время судебного заседания обвиняемый искренне признал вину, раскаялся и попросил суд не назначать ему суровое наказание. Он также заявил о намерении восстановить свою службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Решение суда

Ивано-Франковский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Ровно было судебное заседание, поскольку ТЦК мобилизовали железнодорожника несмотря на наличие у него отсрочки и бронирования.

Также сообщать, что на Прикарпатье судили отца и сына, которые напали на работника ТЦК.

суд судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации