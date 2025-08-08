Суд наказал военного, который из-за совета мамы совершил СОЧ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ивано-Франковске судили военного, который "по совету мамы" совершил самовольное оставление место военной службы. За это суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый проходил службу в должности стрелка 2-го отделения охраны одной из воинских частей.

11 марта 2025 года он прибыл домой в сопровождении офицера, чтобы получить паспортные документы. Как пояснил сам военнослужащий, после этого он остался дома, прислушавшись к совету матери и, таким образом, не вернулся к месту службы.

Только через два с половиной месяца мужчина добровольно явился в следственный отдел Территориального управления ГБР в Ивано-Франковске.

Во время судебного заседания обвиняемый искренне признал вину, раскаялся и попросил суд не назначать ему суровое наказание. Он также заявил о намерении восстановить свою службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Решение суда

Ивано-Франковский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы.

