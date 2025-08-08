Суд позбавив волі чоловіка, який отримав три повістки та ухилився від мобілізації

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Кіровоградській області судили чоловіка, який отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації. За це суд призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у липні, серпні та вересні 2024 року чоловік отримав три повістки, однак ухилився від мобілізації.

У суді житель Кіровоградщини визнав провину частково, пояснивши, що не згоден із висновком військово-лікарської комісії та потребує додаткового обстеження, хоча рішення ВЛК він не оскаржував.

"Вказав, що прочитав у соціальних мережах про те, що особи, які мають судимість і перебувають на обліку в органах пробації мобілізації до лав збройних сил не підлягають. Вказав, що його дружину і дітей повинні захищати українська армія. На запитання суду чи бажає він захищати народ України, від прямої моєї відповіді ухилився", — сказано у матеріалах суду.

Крім того, представники поліції та військові ТЦК під час засідання наголосили, що чоловік тричі ухилявся від мобілізації, а під час одного з вручень повістки заявив: "краще у тюрму, ніж служити".

Рішення суду

Голованівський райсуд Кіровоградської області, розглянувши всі матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, оскільки на момент розгляду справи підсудний мав ще й умовний термін за інший злочин, суд вирішив приєднати його до нового вироку. У підсумку реальний строк ув’язнення для жителя Кіровоградщини становитиме п’ять років.

