Байден как президент предоставил последний пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Ben Curtis

В понедельник, 30 декабря, США выделили Украине почти 2,5 миллиарда долларов. Это последняя помощь от Джо Байдена в должности президента.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Читайте также:

Новая помощь от США

В администрации президента США сообщили, что в пакет помощи входит дополнительное вооружение на 1,25 миллиарда долларов и пакет под названием "Инициатива содействия безопасности" (USAI) на 1,22 миллиарда долларов.

"Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, так как украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии", — говорится в заявлении Байдена.

Глава Белого дома отметил, что эта помощь обеспечит Украине немедленную поддержку на поле боя, а также долгосрочные поставки систем противовоздушной обороны, артиллерии и другого критически важного вооружения.

"Моим приоритетом остается предоставление Украине необходимой поддержки для победы", — подчеркнул Байден.

По его словам, Пентагон уже доставляет в Украину тысячи артиллерийских снарядов, ракет и бронетехнику.

Напомним, в начале декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что Украине следует ожидать уменьшения военной помощи от Соединенных Штатов. После этого заявления советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан обратился к Трампу и призвал его продолжать военную помощь для Украины.