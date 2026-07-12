Ормузский пролив закрыли: Иран выступил с заявлением

Ормузский пролив. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили о временном закрытии Ормузского пролива. Решение якобы будет действовать до прекращения "вмешательства" США в регион.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Новини.LIVE.

Тегеран заявил о предупредительном выстреле по судну

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

Как сообщают государственные СМИ Ирана, решение было принято после того, как иранские силы произвели предупредительный выстрел по судну, которое, по их словам, пыталось пройти по воде по "несанкционированному" маршруту.

В заявлении отмечается, что после выстрела судно остановилось.

Иранская сторона также заявила, что ни одному судну не разрешат пересекать пролив. В Тегеране предупредили, что любые действия "врага", которые будут использованы в качестве повода для "ошибки", получат "жесткий ответ".

Ормузский пролив является одним из важнейших морских маршрутов в мире, через который проходят значительные объемы транспортировки нефти и газа. Он расположен между Ираном и Оманом и соединяет Персидский залив с Оманским заливом.

Новини.LIVE писали, что на юге Ирана прогремели взрывы в нескольких стратегически важных районах. По сообщениям местных источников, под удар попали военные объекты, а системы противовоздушной обороны пытались отразить атаку.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 9 июля по киевскому времени США нанесли очередную серию ударов по Ирану. Это произошло после атаки Тегерана на три торговых судна в Ормузском проливе 7 июля. Во время повторного удара американские силы также поразили железнодорожный мост, соединяющий Россию и Китай.