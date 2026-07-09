США нанесли удары по объектам на территории Ирана

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На юге Ирана прогремела серия мощных взрывов в нескольких стратегически важных точках и городах. Местные источники сообщили, что под атакой оказались военные объекты. Работала ПВО. Информацию о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняют.

Об этом со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) сообщает Новини.LIVE.

Где зафиксировали взрывы

Больше всего ударов пришлось на город Бандар-Аббас. Там местные жители насчитали как минимум восемь взрывов и слышали звуки работы ПВО. Также три взрыва прогремели в Конараке, а еще один — в Чабахаре. Осколки попали в здание местной больницы.

Кроме того, о громких взрывах сообщили жители города Сирик — произошло минимум три попадания. Еще два взрыва слышали на острове Абу-Муса, а несколько взрывов прогремели в районе города Джаск.

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