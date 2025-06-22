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Главная Новости дня Арендаторы похитили технику и разгромили квартиру — что решил суд

Арендаторы похитили технику и разгромили квартиру — что решил суд

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Дата публикации 22 июня 2025 01:03
В Днепре квартиранты ограбили и разрушили жилье — как их наказал суд
Женщина передает арендаторам ключи от квартиры. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Днепре трое квартирантов ограбили и разрушили арендованное жилье. Чтобы возместить убытки, владелец жилища обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Соборный районный суд Днепра принял 5 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в июне 2024 года две женщины и мужчина арендовали квартиру. В середине августа они двумя автомобилями вывезли из чужого жилья электропечь, телевизор и кондиционер общей стоимостью более 20 тысяч гривен.

Кроме кражи, нарушители нанесли владельцу ущерб тем, что оставили квартиру в запущенном состоянии: сломали духовой шкаф, бойлер, стиральную машину, мебель и двери, разбили зеркало и залили неизвестной жидкостью матрас. На замену дверей и замка, новые ключи, химчистку и уборку арендодатель потратил более 17 тысяч гривен.

Решение суда

В октябре злоумышленникам избрали наказание за кражу: пять лет лишения свободы с годом испытательного срока. В мае суд постановил взыскать с нарушителей почти 98 тысяч гривен за повреждение имущества и десять тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда, который понес владелец. Кроме того, фигуранты должны были уплатить более 1 200 гривен судебных расходов.

В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно было обжаловать. Сейчас же оно уже вступило в законную силу.

Напомним, в одном из львовских лицеев старшеклассники пели песни российского рэпера Моргенштерна. За это четверо родителей и один из учеников должны заплатить штраф.

Также мы сообщали, что в Одессе судили мужчину, который совершил нападение на военнослужащего. Злоумышленника приговорили к лишению свободы. Кроме того, у него конфискуют имущество.

убытки суд кража аренда квартира судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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