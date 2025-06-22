У Дніпрі квартиранти пограбували та зруйнували житло — як їх покарав суд

Жінка передає орендарям ключі від квартири. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Дніпрі троє квартирантів пограбували та зруйнували орендоване житло. Аби відшкодувати збитки, власник оселі звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку, який Соборний районний суд Дніпра ухвалив 5 травня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у червні 2024 року дві жінки та чоловік орендували квартиру. У середині серпня вони двома автомобілями вивезли з чужої оселі електропіч, телевізор і кондиціонер загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.

Крім крадіжки, порушники завдали власнику збитків тим, що залишили квартиру в занедбаному стані: зламали духову шафу, бойлер, пральну машину, меблі та двері, розбили дзеркало й залили невідомою рідиною матрац. На заміну дверей і замка, нові ключі, хімчистку та прибирання орендодавець витратив більш ніж 17 тисяч гривень.

Рішення суду

У жовтні зловмисникам обрали покарання за крадіжку: п'ять років позбавлення волі з роком випробувального терміну. У травні суд постановив стягнути з порушників майже 98 тисяч гривень за пошкодження майна та десять тисяч гривень в якості компенсації моральної шкоди, якої зазнав власник. Крім того, фігуранти мали сплатити понад 1 200 гривень судових витрат.

Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна було оскаржити. Наразі ж воно вже набуло законної сили.

Нагадаємо, в одному із львівських ліцеїв старшокласники співали пісні російського репера Моргенштерна. За це четверо батьків та один з учнів мають сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що в Одесі судили чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця. Зловмисника засудили до позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують майно.