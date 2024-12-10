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Орбан встретился с Трампом и Маском — говорили ли об Украине

10 декабря 2024 10:42
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Встреча Орбана с Трампом в США — о чем говорили и вспомнили ли об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: x.com/PM_ViktorOrban
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с  новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Фотографиями со встречи глава венгерского правительства поделился в соцсети Х.

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Детали встречи Орбана с Трампом

По словам Орбана, встреча состоялась после обеда 9 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Кроме того, на встрече также присутствовал миллиардер Илон Маск, которого Трамп планирует назначить сопредседателем Департамента эффективности правительства, а также Майк Волц, кандидат на пост советника президента по национальной безопасности.

"США сегодня. Будущее началось! Полдник в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Волцом", — написал Орбан, но не раскрыл деталей обсуждений.

На данный момент команда Трампа не комментировала эту встречу.

Орбан Трамп и Моск
Глава венгерского правительства здоровается с Маском. Фото: x.com/PM_ViktorOrban

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Соединенные Штаты Америки играют решающую роль в войне в Украине. Ситуация должна измениться, когда новоизбранный президент США Дональд Трампа вступит в должность.

Также мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и Виктор Орбан провели несколько телефонных разговоров. Речь шла, в частности, и об Украине.

США Илон Маск Дональд Трамп Венгрия Виктор Орбан

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