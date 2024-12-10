Встреча Орбана с Трампом в США — о чем говорили и вспомнили ли об Украине

Орбан встретился с Трампом и Маском — говорили ли об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Фотографиями со встречи глава венгерского правительства поделился в соцсети Х.
USA today. The future has begun! 🇭🇺🇺🇸— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 9, 2024
После окончания Мар-а-Лаго с @realDonaldTrump , @elonmusk and @michaelgwaltz . pic.twitter.com/xYs5q8fqGq
Детали встречи Орбана с Трампом
По словам Орбана, встреча состоялась после обеда 9 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Кроме того, на встрече также присутствовал миллиардер Илон Маск, которого Трамп планирует назначить сопредседателем Департамента эффективности правительства, а также Майк Волц, кандидат на пост советника президента по национальной безопасности.
"США сегодня. Будущее началось! Полдник в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Волцом", — написал Орбан, но не раскрыл деталей обсуждений.
На данный момент команда Трампа не комментировала эту встречу.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Соединенные Штаты Америки играют решающую роль в войне в Украине. Ситуация должна измениться, когда новоизбранный президент США Дональд Трампа вступит в должность.
Также мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и Виктор Орбан провели несколько телефонных разговоров. Речь шла, в частности, и об Украине.
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