Орбан сделал заявление о войне в Украине — что сказал на этот раз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, если США не будут и дальше оказывать военную помощь Украине, то она "проигрывает войну". По его словам, Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону нашего государства.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как известно, в эфире общественного радио Орбан заявил, что недавние события подтвердили выводы его дипломатической миссии в Киев, Москву и Пекин и показали, что "Украина проигрывает войну".

Кроме того, он уверен, что США якобы собираются "выйти" из этой войны.

"Американцы выйдут из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", — заявил премьер.

Напомним, недавно Орбан заявлял, что в случае победы Дональда Трампа Европа не сможет оказывать военную помощь Украине.

Кроме того, венгерский премьер сообщил, что напуган Планом победы Украины и выступил за срочные переговоры с Россией.