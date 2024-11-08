Орбан зробив заяву про війну в Україні — що сказав цього разу

Орбан зробив чергову цинічну заяву щодо війни в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, якщо США не будуть й надалі надавати військову допомогу Україні, то вона "програє війну". За його словами, Європа не зможе самостійно фінансувати оборону нашої держави.
Про це повідомляє Bloomberg.
Заява Орбана про Україну
Як відомо, в ефірі громадського радіо Орбан заявив, що нещодавні події підтвердили висновки його дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіну і показали, що "Україна програє війну".
Крім того, він переконаний, що США нібито збираються "вийти" з цієї війни.
"Американці вийдуть із цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", — заявив прем'єр.
Нагадаємо, нещодавно Орбан заявляв, що у випадку перемоги Дональда Трампа Європа не зможе надавати військову допомогу Україні.
Крім того, угорський прем'єр повідомив, що наляканий Планом перемоги України, та виступив за термінові перемовини з Росією.
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