Орбан зробив заяву про війну в Україні — що сказав цього разу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, якщо США не будуть й надалі надавати військову допомогу Україні, то вона "програє війну". За його словами, Європа не зможе самостійно фінансувати оборону нашої держави.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як відомо, в ефірі громадського радіо Орбан заявив, що нещодавні події підтвердили висновки його дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіну і показали, що "Україна програє війну".

Крім того, він переконаний, що США нібито збираються "вийти" з цієї війни.

"Американці вийдуть із цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", — заявив прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявляв, що у випадку перемоги Дональда Трампа Європа не зможе надавати військову допомогу Україні.

Крім того, угорський прем'єр повідомив, що наляканий Планом перемоги України, та виступив за термінові перемовини з Росією.