Угроза расширения НАТО является главной причиной начала большой войны в Украине, — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: скриншот

Основной причиной полномасштабной войны в Украине является угроза расширения НАТО. Москва якобы не могла допустить сближения Альянса со своими границами.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналисту Такеру Карлсону в Мюнхене.

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По словам Орбана, полномасштабное вторжение России было попыткой окончательно заблокировать вступление Украины в Альянс.

"Эта война — не об Украине. Не ошибайтесь. Стратегическая причина этой войны — это расширение НАТО. Вопрос в том, хотим ли мы расширять НАТО или нет. Если мы хотим расширять НАТО, россияне никогда этого не примут. Нравится вам это или нет, но они не позволят нам приближаться к их границам. И именно в этом главная проблема — расширение НАТО", — сказал он.

По мнению венгерского премьера, "конфликт" следовало изолировать на начальном этапе, чтобы избежать его эскалации и человеческих потерь.

"Когда началась война, то я сказал своим коллегам, что мы должны изолировать этот конфликт настолько быстро, насколько это возможно. Иначе он будет разрастаться, забирая все больше денег, вызывая все больше жертв, все больше смертей. Уже сотни тысяч вдов " — сказал политик.

Орбан также упомянул о "военном характере" Украины и России, назвав страны "славянскими нациями, ориентированными на военную силу".

"Когда две славянские нации воюют между собой — это серьезно. Ведь обе являются военно-ориентированными нациями. Это трагедия. То, что происходит, — это действительно жестоко", — подытожил премьер Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине может превратиться в "Афганистан". Также Будапешт заблокировал открытие первого кластера переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе.