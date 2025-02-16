Загроза розширення НАТО є головною причиною початку великої війни в Україні, — Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: скриншот

Основною причиною повномасштабної війни в Україні є загроза розширення НАТО. Москва нібито не могла допустити зближення Альянсу зі своїми кордонами.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону у Мюнхені.

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За словами Орбана, повномасштабне вторгнення Росії було спробою остаточно заблокувати вступ України до Альянсу.

"Ця війна — не про Україну. Не помиляйтеся. Стратегічна причина цієї війни — це розширення НАТО. Питання в тому, чи хочемо ми розширювати НАТО, чи ні. Якщо ми хочемо розширювати НАТО, росіяни ніколи цього не приймуть. Подобається вам це чи ні, але вони не дозволять нам наближатися до їхніх кордонів. І саме в цьому головна проблема — розширення НАТО", — сказав він.

На думку угорського прем'єра, "конфлікт" слід було ізолювати на початковому етапі, щоб уникнути його ескалації та людських втрат.

"Коли почалася війна, то я сказав своїм колегам, що ми повинні ізолювати цей конфлікт настільки швидко, наскільки це можливо. Інакше він буде розростатися, забираючи все більше грошей, спричиняючи все більше жертв, все більше смертей. Уже сотні тисяч вдів", — сказав політик.

Орбан також згадав про "військовий характер" України та Росії, назвавши країни "слов’янськими націями, орієнтованими на військову силу".

"Коли дві слов’янські нації воюють між собою — це серйозно. Адже обидві є військово орієнтованими націями. Це трагедія. Те, що відбувається, — це справді жорстоко", — підсумував прем'єр Угорщини.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні може перетворитися на "Афганістан". Також Будапешт заблокував відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі.