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Операции ГУР и активы РФ — обращение Зеленского

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 20:44
Зеленский рассказал о новых операциях ГУР — обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нескольких операциях украинской разведки. Также он заявил о начале перезагрузки Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Обо всем этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении в среду, 30 июля.

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"Сегодня было несколько хороших докладов. Только что руководитель ГУР — по некоторым нашим операциям. Детали непубличные. Как мы вчера и договаривались с правительством, началась перезагрузка АРМА", — сообщил президент.

Он пояснил, что АРМА — это организация, в которой активы на десятки миллиардов. И это российское имущество, конфискованные активы, это активы подсанкционных лиц. Зеленский отметил, что все активы должны работать максимально на оборону и на устойчивость Украины.

Кроме того, лидер проинформировал, что премьер Юлия Свириденко и министр обороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручение по контрактам 18-24 — расширяется круг людей, которые могут присоединиться к Силам обороны.

"Это мотивированные люди, это молодые люди, и именно на технологическую передовую — на использование дронов. Два года контракт, все бонусы контракта 18-24, очень хорошие выплаты и полное обучение, как это и нужно. Работать будем через бригады", — рассказал Зеленский.

Также, по словам президента, чиновники расширили возможности для украинских производителей оружия, наши возможности привлекать кредиты, чтобы производства давали больше и больше продукта, больше и больше результата для наших Сил обороны.

"И третье весомое — продолжаем работать с партнерами по поставкам оружия. Министр доложил о коммуникации в формате "Рамштайн". Мы сохранили этот формат, и я очень благодарен всем нашим партнерам за его действенность", — подытожил глава государства.

А также добавил, что согласовал сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой — Украина — Соединенные Штаты — по оружию.

Напомним, что 30 июля Зеленский поблагодарил все подразделения Сил безопасности и обороны Украины — он показал впечатляющее видео.

А накануне, 29 июля, Владимир Зеленский вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем посетил одно из оборонных предприятий на Киевщине.

Владимир Зеленский активы обращение война в Украине ГУР
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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