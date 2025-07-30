Зеленський розповів про нові операції ГУР — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про декілька операцій української розвідки. Також він заявив про початок перезавантаження Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про все це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні у середу, 30 липня.

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"Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник ГУР — щодо деяких наших операцій. Деталі непублічні. Як ми вчора й домовлялися з урядом, розпочалося перезавантаження АРМА", — повідомив президент.

Він пояснив, що АРМА — це інституція, в якій активи на десятки мільярдів. І це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Зеленський наголосив, що всі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість України.

Крім того, лідер поінформував, що прем'єрка Юлія Свириденко та міністр оборони України Денис Шмигаль виконали доручення щодо контрактів 18–24 — розширюється коло людей, які можуть приєднатись до Сил оборони.

"Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову – на використання дронів. Два роки контракт, усі бонуси контракту 18–24, дуже хороші виплати й повне навчання, як це й потрібно. Працювати будемо через бригади", — розповів Зеленський.

Також, за словами президента, урядовці розширили можливості для українських виробників зброї, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше й більше продукту, більше й більше результату для наших Сил оборони.

"І третє вагоме — продовжуємо працювати з партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі "Рамштайн". Ми зберегли цей формат, і я дуже вдячний усім нашим партнерам за його дієвість", — підсумував глава держави.

А також додав, що погодив сьогодні основні принципи угод наших з Америкою — Україна — Сполучені Штати — щодо зброї.

Нагадаємо, що 30 липня Зеленський подякував усім підрозділам Сил безпеки та оборони України — він показав вражаюче відео.

А напередодні, 29 липня, Володимир Зеленський разом із міністром оборони Денисом Шмигалем відвідав одне з оборонних підприємств на Київщині.