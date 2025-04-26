ООН сокращает помощь переселенцам в Украине

Переселенцы. Иллюстративное фото: picture alliance

В ООН приостановили часть программ поддержки для новых украинских переселенцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны в Украине. Причиной этого стало уменьшение финансирования, которое обеспечивало 40% бюджета организации.

Об этом пишет пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев.

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Помощь переселенцам

Агентство сообщило о сокращении помощи для новоприбывших беженцев в Украине из-за уменьшения финансирования со стороны США. Еще в 2024 году эта помощь составляла 40% от общего бюджета ООН, поэтому сейчас из-за приостановления организация вынуждена ограничить некоторые важные гуманитарные программы.

Среди крупнейших — программы психологической и социальной поддержки, материалы для экстренного строительства жилья и денежная помощь. В то же время объемы финансирования снизили и другие доноры из-за увеличения собственных расходов на оборону.

Ранее в ООН призвали выделить 3,32 миллиарда долларов на поддержку 8,2 миллиона человек в Украине, но этот запрос был профинансирован лишь на 25%.

"Нам пришлось уменьшить количество людей, которым мы предоставляем приоритет. Мы призываем доноров предоставить необходимое финансирование, чтобы мы могли продолжить оказывать помощь тем, кто в этом больше всего нуждается", — отметила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Напомним, в МВФ проанализировали численность населения Украины и спрогнозировали, каким оно будет к 2030 году.

В материале Новини.LIVE рассказывали, сколько украинских беженцев планируют остаться за рубежом.