МВФ проаналізував чисельність населення України

Переселенці з валізами. Фото: АрміяInform

Міжнародний валютний фонд проаналізував чисельність населення України та дав невтішні прогнози до 2030 року. Відтак, очікується, що до України повернуться не всі біженці.

Про це йдеться у квітневому звіті World Economic Outlook.

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За оцінкою Міжнародного валютного фонду, у 2021 році, до повномасштабної війни РФ проти України, наявне населення України становило 41 млн осіб. Натомість вже у 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб. У 2023 році — до 34 млн осіб. А у 2024 році — до 33,3 млн осіб.

Відтак, МВФ прогнозує таку чисельність населення України на наступні роки:

2025 рік — 32,9 млн осіб (прогноз за жовтень минулого року — 33 млн осіб);

2026 рік — 33,4 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,2 млн осіб);

2027 рік — 34 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб);

2028 рік — 34 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб);

2029 рік — 34 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб);

2030 рік — 33,9 млн осіб.

Отже, прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким повномасштабна війна Росії проти України завершиться наприкінці 2025 року — що призведе до часткового повернення біженців.

Раніше ми писали, чи повернуться українці додому та що змушує їх залишатися за кордоном.

Крім того, ми інформували, що в Європейському Союзі поменшає країн, які надають фінансову підтримку українським біженцям.