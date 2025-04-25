МВФ проаналізував чисельність населення України

МВФ оцінив чисельність населення України й дав прогноз
Міжнародний валютний фонд проаналізував чисельність населення України та дав невтішні прогнози до 2030 року. Відтак, очікується, що до України повернуться не всі біженці.
Про це йдеться у квітневому звіті World Economic Outlook.
У МВФ оцінили чисельність населення України — деталі
За оцінкою Міжнародного валютного фонду, у 2021 році, до повномасштабної війни РФ проти України, наявне населення України становило 41 млн осіб. Натомість вже у 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб. У 2023 році — до 34 млн осіб. А у 2024 році — до 33,3 млн осіб.
Відтак, МВФ прогнозує таку чисельність населення України на наступні роки:
- 2025 рік — 32,9 млн осіб (прогноз за жовтень минулого року — 33 млн осіб);
- 2026 рік — 33,4 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,2 млн осіб);
- 2027 рік — 34 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб);
- 2028 рік — 34 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб);
- 2029 рік — 34 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб);
- 2030 рік — 33,9 млн осіб.
Отже, прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким повномасштабна війна Росії проти України завершиться наприкінці 2025 року — що призведе до часткового повернення біженців.
Раніше ми писали, чи повернуться українці додому та що змушує їх залишатися за кордоном.
Крім того, ми інформували, що в Європейському Союзі поменшає країн, які надають фінансову підтримку українським біженцям.
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