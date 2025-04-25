МВФ проанализировал численность населения Украины

Переселенцы с чемоданами. Фото: АрміяInform

Международный валютный фонд проанализировал численность населения Украины и дал неутешительные прогнозы до 2030 года. Следовательно, ожидается, что в Украину вернутся не все беженцы.

Об этом говорится в апрельском отчете World Economic Outlook.

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По оценке Международного валютного фонда, в 2021 году, до полномасштабной войны РФ против Украины, наличное население Украины составляло 41 млн человек. Зато уже в 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек. В 2023 году — до 34 млн человек. А в 2024 году — до 33,3 млн человек.

Следовательно, МВФ прогнозирует такую численность населения Украины на последующие годы:

2025 год — 32,9 млн человек (прогноз за октябрь прошлого года — 33 млн человек);

2026 год — 33,4 млн человек (прогноз за октябрь — 34,2 млн человек);

2027 год — 34 млн человек (прогноз за октябрь — 34,5 млн человек);

2028 год — 34 млн человек (прогноз за октябрь — 34,5 млн человек);

2029 год — 34 млн человек (прогноз за октябрь — 34,5 млн человек);

2030 год — 33,9 млн человек.

Таким образом, прогноз соответствует базовому сценарию МВФ, согласно которому полномасштабная война России против Украины завершится в конце 2025 года — что приведет к частичному возвращению беженцев.

Ранее мы писали, вернутся ли украинцы домой и, что заставляет их оставаться за границей.

Кроме того, мы информировали, что в Европейском Союзе станет меньше стран, которые оказывают финансовую поддержку украинским беженцам.