ООН скорочує допомогу переселенцям в Україні

Переселенці. Ілюстративне фото: picture alliance

В ООН призупинили частину програм підтримки для нових українських переселенців, які були змушені покинути домівки через війну в Україні. Причиною цього стало зменшення фінансування, яке забезпечувало 40% бюджету організації.

Про це пише пресслужба Агенства ООН у справах біженців.

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Агенство повідомило про скорочення допомоги для новоприбулих біженців в Україні через зменшення фінансування з боку США. Ще у 2024 році ця допомога 40% від загального бюджету ООН, тому зараз через призупинення організація змушена обмежити деякі важливі гуманітарні програми.

Серед найбільших — програми психологічної та соціальної підтримки, матеріали для екстреного будівництва житла та грошова допомога. Водночас обсяги фінансування знизили й інші донори через збільшення власних витрат на оборону.

Раніше в ООН закликали виділити 3,32 мільярда доларів на підтримку 8,2 мільйона людей в Україні, але цей запит був профінансований лише на 25%.

"Нам довелося зменшити кількість людей, яким ми надаємо пріоритет. Ми закликаємо донорів надати необхідне фінансування, щоб ми могли продовжити надавати допомогу тим, хто цього найбільше потребує", — зазначила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Нагадаємо, у МВФ проаналізували чисельність населення України та спрогнозували, яким воно буде до 2030 року.

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