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Лубинец отреагировал на проверку спецучреждения на Тернопольщине

15 ноября 2024 12:28
Евгения Брюховецкая - редактор
Новосельская спецшкола – Лубинец прокомментировал результаты проверки
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

В Тернопольской области в Новосельской специальной школе выявили серьезные нарушения. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах проверки заведения.

Об этом Лубинец написал в Telegram в пятницу, 15 ноября.

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Проверка в Новосельской школе

В Новосельской специальной школе провели внеплановый визит мониторинговой группы с участием Офиса Омбудсмана. Причиной тому стало обращение на "горячую линию" по поводу насилия над детьми.

Лубинец назвал нарушения, обнаруженные в заведении:

  • зафиксированы показания детей и проводится проверка фактов сексуального насилия;
  • отсутствует система учета присутствия учащихся: администрация и учителя не знают, сколько детей должно быть на уроках и где они находятся;
  • детей запугивают помещением их за плохого поведения в психиатрическое учреждение;
  • даже в присутствии проверки работники заведения психологически давили на детей, оскорбляя и толкая их;
  • лекарства, в том числе психотропы и успокаивающие, выдают без назначения врачей, контроля и без диагноза;
  • школа не имеет заключенных договоров с местными учреждениями здравоохранения для лечения учащихся;
  • в личных делах детей нет ряда важных документов и выводов о состоянии их здоровья и развитии.

Кроме того, несмотря на статус спецучреждения и большое количество детей с особыми потребностями, там нет коррекционных педагогов, логопеда, дефектолога, массажиста и других лиц, которые важны для развития воспитанников, что нарушает права детей на образование. В то же время, детей не обеспечивают необходимыми средствами личной гигиены, личными вещами, одеждой и игрушками.

Во время визита группа выявила гуманитарную помощь, которая хранится в заведении более года, но так и не дошла до детей. Аналогичная ситуация с именными новогодними подарками.

Кроме того, дети проживают в комнатах, давно нуждающихся в ремонте и замене сломанной мебели. В пищевом блоке заведения хранятся продукты с неизвестным сроком годности. Один из детей вечером остается голодным из-за того, что имеет аллергию на отдельные продукты и ему не предоставляют альтернативу.

"Помимо факта ненадлежащих условий для пребывания и всестороннего развития ребенка, в учебном классе для проведения занятий по кулинарии был обнаружен алкоголь в открытом для детей доступе", — подчеркнул Омбудсмен.

Дети сообщили, что подобные "празднования" организовывались работниками школы неоднократно.

Из-за всех вышеуказанных нарушений на место были вызваны правоохранители. Прокуратура Тернопольщины начала уголовное производство по:

  • сексуального насилия;
  • незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение;
  • ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних;
  • злоупотребление служебным положением.

"Со своей стороны требую обеспечения безопасных условий для детей, выполнения предоставленных рекомендаций и немедленного устранения выявленных нарушений!", — добавил Лубинец.

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Скриншот поста Лубинца
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Скриншот поста Лубинца
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Скриншот поста Лубинца

Ранее адвокат Инна Мирошниченко показала условия детей в Новосельской специализированной школе.

Также мы писали, что на Львовщине разоблачили реабилитационный центр, где издевались над детьми: над воспитанниками совершали насилие — физическое, психологическое и сексуальное.

дети Тернопольская область Дмитрий Лубинец омбудсмен насилие школа

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