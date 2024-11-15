Новосельская спецшкола – Лубинец прокомментировал результаты проверки

Лубинец отреагировал на проверку спецучреждения на Тернопольщине
В Тернопольской области в Новосельской специальной школе выявили серьезные нарушения. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах проверки заведения.
Об этом Лубинец написал в Telegram в пятницу, 15 ноября.
Проверка в Новосельской школе
В Новосельской специальной школе провели внеплановый визит мониторинговой группы с участием Офиса Омбудсмана. Причиной тому стало обращение на "горячую линию" по поводу насилия над детьми.
Лубинец назвал нарушения, обнаруженные в заведении:
- зафиксированы показания детей и проводится проверка фактов сексуального насилия;
- отсутствует система учета присутствия учащихся: администрация и учителя не знают, сколько детей должно быть на уроках и где они находятся;
- детей запугивают помещением их за плохого поведения в психиатрическое учреждение;
- даже в присутствии проверки работники заведения психологически давили на детей, оскорбляя и толкая их;
- лекарства, в том числе психотропы и успокаивающие, выдают без назначения врачей, контроля и без диагноза;
- школа не имеет заключенных договоров с местными учреждениями здравоохранения для лечения учащихся;
- в личных делах детей нет ряда важных документов и выводов о состоянии их здоровья и развитии.
Кроме того, несмотря на статус спецучреждения и большое количество детей с особыми потребностями, там нет коррекционных педагогов, логопеда, дефектолога, массажиста и других лиц, которые важны для развития воспитанников, что нарушает права детей на образование. В то же время, детей не обеспечивают необходимыми средствами личной гигиены, личными вещами, одеждой и игрушками.
Во время визита группа выявила гуманитарную помощь, которая хранится в заведении более года, но так и не дошла до детей. Аналогичная ситуация с именными новогодними подарками.
Кроме того, дети проживают в комнатах, давно нуждающихся в ремонте и замене сломанной мебели. В пищевом блоке заведения хранятся продукты с неизвестным сроком годности. Один из детей вечером остается голодным из-за того, что имеет аллергию на отдельные продукты и ему не предоставляют альтернативу.
"Помимо факта ненадлежащих условий для пребывания и всестороннего развития ребенка, в учебном классе для проведения занятий по кулинарии был обнаружен алкоголь в открытом для детей доступе", — подчеркнул Омбудсмен.
Дети сообщили, что подобные "празднования" организовывались работниками школы неоднократно.
Из-за всех вышеуказанных нарушений на место были вызваны правоохранители. Прокуратура Тернопольщины начала уголовное производство по:
- сексуального насилия;
- незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение;
- ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних;
- злоупотребление служебным положением.
"Со своей стороны требую обеспечения безопасных условий для детей, выполнения предоставленных рекомендаций и немедленного устранения выявленных нарушений!", — добавил Лубинец.
Ранее адвокат Инна Мирошниченко показала условия детей в Новосельской специализированной школе.
Также мы писали, что на Львовщине разоблачили реабилитационный центр, где издевались над детьми: над воспитанниками совершали насилие — физическое, психологическое и сексуальное.
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