Новосельская спецшкола – Лубинец прокомментировал результаты проверки

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: ОП

В Тернопольской области в Новосельской специальной школе выявили серьезные нарушения. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах проверки заведения.

Об этом Лубинец написал в Telegram в пятницу, 15 ноября.

Читайте также:

Проверка в Новосельской школе

В Новосельской специальной школе провели внеплановый визит мониторинговой группы с участием Офиса Омбудсмана. Причиной тому стало обращение на "горячую линию" по поводу насилия над детьми.

Лубинец назвал нарушения, обнаруженные в заведении:

зафиксированы показания детей и проводится проверка фактов сексуального насилия;

отсутствует система учета присутствия учащихся: администрация и учителя не знают, сколько детей должно быть на уроках и где они находятся;

детей запугивают помещением их за плохого поведения в психиатрическое учреждение;

даже в присутствии проверки работники заведения психологически давили на детей, оскорбляя и толкая их;

лекарства, в том числе психотропы и успокаивающие, выдают без назначения врачей, контроля и без диагноза;

школа не имеет заключенных договоров с местными учреждениями здравоохранения для лечения учащихся;

в личных делах детей нет ряда важных документов и выводов о состоянии их здоровья и развитии.

Кроме того, несмотря на статус спецучреждения и большое количество детей с особыми потребностями, там нет коррекционных педагогов, логопеда, дефектолога, массажиста и других лиц, которые важны для развития воспитанников, что нарушает права детей на образование. В то же время, детей не обеспечивают необходимыми средствами личной гигиены, личными вещами, одеждой и игрушками.

Во время визита группа выявила гуманитарную помощь, которая хранится в заведении более года, но так и не дошла до детей. Аналогичная ситуация с именными новогодними подарками.

Кроме того, дети проживают в комнатах, давно нуждающихся в ремонте и замене сломанной мебели. В пищевом блоке заведения хранятся продукты с неизвестным сроком годности. Один из детей вечером остается голодным из-за того, что имеет аллергию на отдельные продукты и ему не предоставляют альтернативу.

"Помимо факта ненадлежащих условий для пребывания и всестороннего развития ребенка, в учебном классе для проведения занятий по кулинарии был обнаружен алкоголь в открытом для детей доступе", — подчеркнул Омбудсмен.

Дети сообщили, что подобные "празднования" организовывались работниками школы неоднократно.

Из-за всех вышеуказанных нарушений на место были вызваны правоохранители. Прокуратура Тернопольщины начала уголовное производство по:

сексуального насилия;

незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение;

ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних;

злоупотребление служебным положением.

"Со своей стороны требую обеспечения безопасных условий для детей, выполнения предоставленных рекомендаций и немедленного устранения выявленных нарушений!", — добавил Лубинец.

Скриншот поста Лубинца

Скриншот поста Лубинца

Скриншот поста Лубинца

Ранее адвокат Инна Мирошниченко показала условия детей в Новосельской специализированной школе.

Также мы писали, что на Львовщине разоблачили реабилитационный центр, где издевались над детьми: над воспитанниками совершали насилие — физическое, психологическое и сексуальное.