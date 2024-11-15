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Омбудсмен відреагував на перевірку спецзакладу на Тернопільщині

15 листопада 2024 12:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Новосільська спецшкола - Лубінець прокоментував результати перевірки
Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

У Тернопільській області у Новосільській спеціальній школі виявили численні серйозні порушення. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати перевірки закладу.

Про це Лубінець написав у Telegram у п'ятницю, 15 листопада.

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Перевірка в Новосільській школі

У Новосільській спеціальній школі провели позаплановий візит моніторингової групи за участі Офісу Омбудсмана. Причиною цього стало звернення на "гарячу лінію" щодо насилля над дітьми.

Лубінець назвав порушення, які були виявлені у закладі:

  • зафіксовано свідчення дітей та проводиться перевірка фактів сексуального насильства;
  • відсутня система обліку присутності учнів: адміністрація та вчителі не знають, скільки дітей має бути на уроках і де вони перебувають;
  • дітей залякують поміщенням їх за погану поведінку до психіатричного закладу;
  • навіть у присутності перевірки працівники закладу психологічно тиснули на дітей, ображаючи та штовхаючи їх;
  • ліки, у тому числі психотропи й заспокійливі, видають без призначенням лікарів, контролю і без діагнозу;
  • школа не має укладених договорів з місцевими закладами охорони здоров’я для лікування учнів;
  • в особових справах дітей немає низки важливих документів і актуальних висновків про стан їхнього здоров’я та розвиток.

Крім того, попри статус спецзакладу і велику кількість дітей з особливими потребами, там немає корекційних педагогів, логопеда, дефектолога, масажиста та інших осіб, які важливі для розвитку вихованців, що порушує права дітей на освіту. Водночас дітей не забезпечують необхідними засобами особистої гігієни, особистих речей, одягу та іграшок.

Під час візиту група виявила гуманітарну допомогу, яка зберігається в закладі понад рік, але так і не дійшла до дітей. Аналогічна ситуація з іменними новорічними подарунками.

Крім того, діти проживають у кімнатах, які давно потребують ремонту та заміни зламаних меблів. У харчовому блоці закладу зберігаються продукти з невідомим терміном придатності. Одна з дітей увечері залишається голодною через те, що має алергію на окремі продукти і їй не надають альтернативу. 

"Окрім факту неналежних умов для перебування і всебічного розвитку дитини, в навчальному класі для проведення занять з кулінарії був виявлений алкоголь у відкритому для дітей доступі", — наголосив Омбудсмен.

Діти повідомили, що подібні "святкування" організовувалися працівниками школи неодноразово.

Через всі вищевказані порушення на місце було викликано правоохоронців. Прокуратура Тернопільщини розпочала кримінальне провадження стосовно:

  • сексуального насильства;
  • незаконного поміщення здорової людини у психіатричний заклад;
  • неналежного виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх;
  • зловживання службовим становищем.

"Зі свого боку вимагаю забезпечення безпечних умов для дітей, виконання наданих рекомендацій та негайного усунення виявлених порушень!", — додав Лубінець.

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Скриншот допису Лубінця
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Скриншот допису Лубінця
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Скриншот допису Лубінця

Раніше адвокатка Інна Мірошниченко показала умови дітей в Новосільській спеціалізованій школі. 

Також ми писали, що на Львівщині викрили реабілітаційний центр, де знущалися з дітей: над вихованцями здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне. 

діти Тернопільська область Дмитро Лубінець омбудсмен насильство школа

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